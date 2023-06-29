Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом

29 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга и народы обеих стран со священным Гурбан байрамы и передали наилучшие пожелания.

Мухаммад Шахбаз Шариф еще раз выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за гостеприимство, оказанное ему и делегации во время его недавнего официального визита в Азербайджан.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено укрепление дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном, состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии связей.