https://news.day.az/officialchronicle/1578105.html Внесены изменения в состав Наблюдательного совета ООО «BakuBus» - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Внесены изменения в состав Наблюдательного совета ООО «BakuBus» - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Внесены изменения в состав Наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "BakuBus".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, вместо заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева в состав Наблюдательного совета ООО "BakuBus" вошел заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.
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