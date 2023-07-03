Внесены изменения в состав Наблюдательного совета ООО «BakuBus»

Внесены изменения в состав Наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "BakuBus".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, вместо заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева в состав Наблюдательного совета ООО "BakuBus" вошел заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.