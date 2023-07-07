Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские инвесторы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Албании

7 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Албания Байрам Бегай выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Я очень рад возможности принять Вас с официальным визитом. Мы много раз встречались в Баку, в Тиране, и вот теперь я вновь встречаю Вас в Баку с официальным визитом.

Мы придаем очень большое значение официальному визиту Президента Албании. Уверен, что этот визит укрепит тесные двусторонние отношения между нашими странами. Пользуясь этой возможностью, хочу выразить Вам свою благодарность, господин Президент, за гостеприимство, оказанное мне и моей делегации во время моего официального визита в Албанию в прошлом году. Также хочу сказать, что в прошлом году мы дважды принимали премьер-министра Албании, а в марте этого года с рабочим визитом в Азербайджане находился господин Президент. Таким образом, этих визитов достаточно, чтобы продемонстрировать, насколько тесны наши отношения и насколько активен наш диалог.

Мы создали особую динамику в наших двусторонних отношениях, основанных на дружбе и взаимной поддержке. Мы активно работаем в рамках международных организаций, поддерживая друг друга, прежде всего в ООН и Организации исламского сотрудничества. В то же время мы очень благодарны Албании за поддержку Азербайджана в тех организациях, где Азербайджан не представлен. Я уже выразил благодарность господину Президенту и правительству Албании за поддержку Азербайджана во время прошлогоднего саммита Франкофонии, где одна из стран-членов организации попыталась добиться принятия и включения пункта антиазербайджанского содержания в итоговый документ. Именно Албания заблокировала эту попытку. Это была демонстрация дружбы, демонстрация твердой приверженности основным принципам международного права, территориальной целостности и суверенитета стран. Так что даже в тех организациях, где Азербайджан не может защитить себя, у нас есть такой брат, как Албания, который сделает это. И мы очень благодарны за это.

Конечно, сегодня мы обсудили будущее политических отношений между нашими странами, а также нашу совместную деятельность в международных организациях. В то же время, безусловно, на нашей повестке дня были вопросы, связанные с торговлей, экономикой и возможностями для инвестиций. Я еще раз повторил, что азербайджанские инвесторы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Албании, будь то в сфере туризма, сельского хозяйства или в любой другой области. Думаю, что в ближайшие месяцы у нас будет больше информации об этом, что также откроет новую страницу в наших отношениях, поскольку до сих пор основной фактор нашего сотрудничества был связан с энергетическим сектором. Это сотрудничество важно не только для наших стран, но и для большого количества других государств, в частности стран-участниц проекта TAP, который является частью Южного газового коридора, пересекает территорию Албании и сейчас является источником энергетической безопасности. А с учетом активной работы Азербайджана и Европейского Союза (ЕС) по вопросам газоснабжения и документа, подписанного между ЕС и Азербайджаном о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, все эти факторы, конечно, представляют важное значение для тесного сотрудничества между нашими странами, поскольку энергетическая безопасность многих европейских стран обеспечивается в том числе и через Южный газовый коридор. Число этих стран растет, растет экспорт газа Азербайджана на рынок ЕС, растут объемы и расширяется география. К концу этого года мы ожидаем, что еще больше стран-членов ЕС начнут получать природный газ из Азербайджана.

Во время нашего предыдущего общения мы также обсуждали вопрос по проекту газификации Албании, были выбраны пилотные проекты. Как нам сообщили сегодня члены делегаций, все идет по графику. К концу этого года у нас в руках будет технико-экономическое обоснование этого проекта. А после этого, я надеюсь, мы сразу же приступим к инвестициям. Это будут чисто азербайджанские инвестиции в Албанию, предназначенные для строительства газораспределительной сети. Мы также обсудили возможности расширения нашей инфраструктуры из Албании в соседние страны.

Я также очень рад, что теперь у нас собственное посольство в Тиране. Решение об этом было также принято во время моего официального визита в Албанию. И оно было принято на следующий же день после моего возвращения в Баку. Наше посольство в Тиране уже начало работу. Это показывает наличие очень сильной взаимной политической воли для того, чтобы развивать наши двусторонние связи. А все принятые нами решения уже выполняются.

Уверен, что то же самое можно будет сказать и в отношении сегодняшнего визита господина Президента. Мы договорились проводить регулярные встречи, на каждой из которых будем рассматривать итоги проделанной работы и планировать наши дальнейшие шаги.

Еще раз приветствую Вас, господин Президент. Желаю Вам приятного пребывания в Азербайджане.