Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в области энергетики между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Утверждено Соглашение о сотрудничестве в области энергетики между правительством Азербайджанской Республики и правительством Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.