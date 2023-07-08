Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики между Азербайджаном и Литвой

Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики между министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и министерством социального обеспечения и труда Литовской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.