https://news.day.az/officialchronicle/1579799.html Между Азербайджаном и Литвой утверждено Соглашение о сотрудничестве по охране окружающей среды - Указ
Между Азербайджаном и Литвой утверждено Соглашение о сотрудничестве по охране окружающей среды - Указ
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и министерством окружающей среды Литовской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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