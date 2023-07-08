Между Азербайджаном и Литвой утверждено Соглашение о сотрудничестве по охране окружающей среды

Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и министерством окружающей среды Литовской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.