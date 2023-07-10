https://news.day.az/officialchronicle/1580039.html Президент Ильхам Алиев пригласил Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан с государственным визитом
Президент Ильхам Алиев пригласил Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан с государственным визитом
10 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев пригласил Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан с государственным визитом.
Приглашение было с благодарностью принято.
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