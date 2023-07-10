https://news.day.az/officialchronicle/1580059.html Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
10 июля 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Пароли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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