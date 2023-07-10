Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола

10 июля 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Пароли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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