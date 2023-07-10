https://news.day.az/officialchronicle/1580078.html Начальник пенитенциарной службы Азербайджана освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Начальник пенитенциарной службы Азербайджана освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Джейхун Акпер оглы Гасанов освобожден от должности заместителя министра юстиции Азербайджанской Республики - начальника Пенитенциарной службы.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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