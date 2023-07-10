Начальник пенитенциарной службы Азербайджана освобожден от занимаемой должности

Джейхун Акпер оглы Гасанов освобожден от должности заместителя министра юстиции Азербайджанской Республики - начальника Пенитенциарной службы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.