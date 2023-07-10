Мустафа Бабанлы освобожден от должности ректора Азербайджанского госуниверситета нефти и промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Мустафы Бабанлы от должности ректора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ согласно распоряжению, Мустафа Баба оглы Бабанлы освобожден от должности ректора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

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