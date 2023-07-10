Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение всестороннему развитию азербайджано-узбекских отношений

Мы придаем большое значение всестороннему развитию азербайджано-узбекских отношений.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву в связи с победой на внеочередных президентских выборах.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.