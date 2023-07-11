https://news.day.az/officialchronicle/1580320.html Президент Ильхам Алиев принял государственного министра Министерства иностранных дел Германии
Президент Ильхам Алиев принял государственного министра Министерства иностранных дел Германии
11 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Тобиаса Линднера.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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