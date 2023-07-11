Президент Ильхам Алиев принял государственного министра Министерства иностранных дел Германии

11 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Тобиаса Линднера.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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