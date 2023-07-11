Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монголии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху по случаю Национального праздника Монголии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монголии.
Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-монгольских отношений, повышения нашего сотрудничества на качественно новый уровень.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Монголии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
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