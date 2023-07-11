https://news.day.az/officialchronicle/1580363.html Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия для повышения имеющегося азербайджано-монгольского сотрудничества на качественно новый уровень
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия для повышения имеющегося азербайджано-монгольского сотрудничества на качественно новый уровень
Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-монгольских отношений, повышения нашего сотрудничества на качественно новый уровень.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева, направленном Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху по случаю национального праздника Монголии.
Глава государства передал Президенту Ухнаагийну Хурэлсуху наилучшие пожелания, пожелал дружественному народу Монголии - постоянного благополучия и процветания.
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