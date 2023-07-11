https://news.day.az/officialchronicle/1580481.html Президент Ильхам Алиев: Внешний долг Азербайджана составляет 6,7 миллиарда долларов, или примерно 10 процентов ВВП
Президент Ильхам Алиев: Внешний долг Азербайджана составляет 6,7 миллиарда долларов, или примерно 10 процентов ВВП
Несколько лет назад мы поставили цель обеспечить объем нашего внешнего государственного долга на уровне ниже 10 процентов от валового внутреннего продукта. Мы уже достигли этой цели. В абсолютных цифрах наш долг составляет всего 6,7 миллиарда долларов, это - примерно 10 процентов нашего валового внутреннего продукта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.
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