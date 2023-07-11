Президент Ильхам Алиев: До конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры
Конечно же, инфляция, выраженная двузначным числом, должна заставить нас задуматься. Надеюсь, что до конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.
Глава государства отметил, что наряду с естественными причинами инфляции, имеются и субъективные причины. "Они должны быть более серьезно изучены и необходимо внести предложения относительно шагов, которые нужно предпринять до конца года. Потому что на фоне общего экономического потенциала Азербайджана и результатов, достигнутых в экономической сфере, инфляция на уровне 12 процентов, конечно же, нежелательна", - добавил Президент Ильхам Алиев.
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