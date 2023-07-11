https://news.day.az/officialchronicle/1580493.html Президент Ильхам Алиев: Большая часть города Лачин полностью восстановлена
Президент Ильхам Алиев: Большая часть города Лачин полностью восстановлена
На примере Лачина могу сказать, что большая часть города полностью восстановлена всего за восемь месяцев. Одновременно быстрыми темпами идет строительство жилых домов, а для более чем 700 семей здесь готовятся как индивидуальные, так и многоквартирные дома.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.
Глава государства подчеркнул, что будут предприняты дополнительные шаги, связанные с планом будущего развития города Лачин.
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