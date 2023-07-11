Президент Ильхам Алиев: До конца года расходы на Карабах и Восточный Зангезур составят примерно 12 млрд манатов

Члены правительства и другие должностные лица регулярно направляются в освобожденные районы. Мы все делаем в плановом порядке, там применяются и должны применяться самые высокие стандарты. В целом, согласно предусмотренной инвестиционной программе до конца этого года мы обеспечим расходование на Карабах и Восточный Зангезур средств в размере около 12 млрд манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства подчеркнул, что реализация всех работ ведется за счет Азербайджана. "За исключением двух школ, все остальные инфраструктурные и строительные работы осуществляются за счет бюджета Азербайджана и азербайджанскими государственными компаниями. Одновременно, более десяти мечетей Фонд Гейдара Алиева заново строит или же капитально их восстанавливает", - отметил Президент Ильхам Алиев.