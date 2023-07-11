Президент Ильхам Алиев: Сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают еще большим военным потенциалом

Сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают еще большим военным потенциалом. Мы станем сильнее как в плане боеспособности, так и в плане оснащения оружием и техникой, потому что этот процесс идет постоянно и он не должен прекращаться. Как я уже говорил, мы будем выделять столько средств, сколько необходимо по двум направлениям - усиление военного потенциала и восстановление освобожденных земель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства подчеркнул, что благодаря этой политике Азербайджан наращивает свою мощь. "Поскольку в современном мире на первый план выходит фактор силы; с силой считаются, сила сдерживает", - добавил Президент Ильхам Алиев.