Президент Ильхам Алиев: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий

Работы по модернизации Вооруженных сил, углублению реформ в этой области, созданию и совершенствованию новых вооруженных формирований, в том числе закупке самого современного вооружения и техники в последующие годы идут согласно планам. Реформы, проводимые в Вооруженных силах Азербайджана после Второй Карабахской войны, еще не завершены, в том числе структурные реформы. Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий, конечно, с учетом масштабов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

"С точки зрения структурных реформ, управления и самообороны, мы создаем такую силу, которая позволит нам чувствовать себя абсолютно уверенно в географии, где мы расположены. И сегодня это так, но должно быть сделано еще больше. Хочу сказать еще раз - это такая сфера, где нужно меньше говорить и больше делать. Именно поэтому я не хочу говорить больше. В любом случае, азербайджанский народ может быть уверен, что наша безопасность в надежных руках. Однако азербайджанский народ и впредь может и должен жить спокойно", - отметил глава государства.