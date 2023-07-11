Президент Ильхам Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море

Недавно нам удалось вывести наши транспортные возможности за пределы наших границ, в первую очередь, в Черном море. Были закуплены три больших танкера вместимостью 115 тыс. тонн каждый. Такое происходит впервые в истории Азербайджана, и этот вопрос был решен по моему указанию, и танкерам дали названия "Шуша", "Карабах" и "Зангезур".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства отметил, что перевозка азербайджанских товаров азербайджанской компанией принесет стране дополнительный доход. "Мы уже присутствуем в Черном море. Мы и раньше там присутствовали. У нас были корабли малой вместимости. Но сегодня в Черном море работает уже 3 из наших крупнейших танкеров типа "Афромакс". При необходимости мы можем увеличить их количество", - добавил Президент Ильхам Алиев.