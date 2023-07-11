Президент Ильхам Алиев: Армения должна согласовать с соседними странами создание вблизи их границ предприятий, считающихся источником экологической опасности

Армения нанесла большой урон нашей природе как в результате деятельности действующих там предприятий, так и в результате безжалостной эксплуатации наших природных богатств на оккупированных в то время землях Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

"Достаточно сказать, что армяне уничтожили, разграбили, вывезли, продали, или сделали паркет и продали более 60 тыс. га лесного фонда. В нашем распоряжении имеются соответствующие спутниковые снимки. Сейчас в обязательном порядке необходимо учитывать трансграничные угрозы. И здесь позиция Азербайджана по-прежнему основывается на международном опыте, на международных конвенциях, в том числе на Конвенции Эспо, которую каждый может открыть и посмотреть в Интернете. Там указано, что загрязнение трансграничных рек и создание вблизи границ стран предприятий, которые могут считаться источником экологической опасности, должны быть согласованы с соседними странами, и мы требуем этого от Армении", - отметил глава государства.

Он напомнил, что азербайджанские общественные и неправительственные организации уже обратились по этому вопросу к официальным властям Армении. "К этому обращению также присоединились эксперты и представители неправительственных организаций, работающих в сфере международной экологии. Поэтому считаю, что в связи с этим правительство Азербайджана также не должно оставаться в стороне", - добавил Президент Ильхам Алиев.