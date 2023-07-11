Президент Ильхам Алиев: Забрасывание полиции камнями никому не делает чести

Забрасывание полиции камнями никому не делает чести.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Назвав это преступлением, глава государства подчеркнул, что если азербайджанская полиция проявляет терпимость, это не значит, что любой может бросать в нее камни. "Это совершенно неприемлемо. Мы не собираемся потакать кому-то. Если понадобится, мы накажем кого следует так, что он пожалеет о содеянном", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что наша полиция днем и ночью охраняет общественный порядок, и в стужу, и в зной, в горах, в Карабахе. Он подчеркнул, что не позволит запятнать полицию.