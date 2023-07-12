https://news.day.az/officialchronicle/1580651.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого Национального собрания Турции
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого Национального собрания Турции
12 июля 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Великого Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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