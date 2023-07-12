Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого Национального собрания Турции

12 июля 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Великого Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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