Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в Центральном ботаническом саду

12 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, реконструкции и строительству, проводимыми на территории Центрального ботанического сада в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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