Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монтенегро

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монтенегро Якову Милатовичу по случаю национального праздника.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монтенегро, передаю наилучшие пожелания.

Нас радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Монтенегро. Сегодня есть хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений между нашими странами, сотрудничества в ряде сфер, в частности, в энергетическом и транспортном секторах.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия для укрепления наших традиционно дружеских отношений, полного использования потенциала представляющего взаимный интерес сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.