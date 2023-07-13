Президент Ильхам Алиев: Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией и как инициатор мирного договора между двумя странами поддерживает его подписание.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, было отмечено во время телефонного разговора Президента Азербайджана Ильхама Алиева и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Глава государства сказал, что постоянная поддержка Энтони Блинкена и правительства США в продвижении мирной повестки дня между двумя странами высоко ценится, сообщил, что в ближайшие дни состоится очередная встреча на высшем уровне с армянской стороной.