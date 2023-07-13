Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года № 2199 "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, изменен состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

С новым составом Комиссии можно ознакомиться по ссылке.

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