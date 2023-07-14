https://news.day.az/officialchronicle/1581335.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгия Брюссель
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгия Брюссель
14 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгия Брюссель.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре