В Брюсселе началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем

В Брюсселе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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