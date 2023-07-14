https://news.day.az/officialchronicle/1581336.html В Брюсселе началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем - ФОТО
В Брюсселе началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем - ФОТО
В Брюсселе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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