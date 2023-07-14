Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи со смертью депутата Мадара Мусаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи со смертью известного общественного деятеля, депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мадара Алиаскер оглы Мусаева, скончавшегося 14 июля 2023 года на 76-м году жизни.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом некролога можно ознакомиться по ссылке.