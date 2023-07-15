https://news.day.az/officialchronicle/1581433.html Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю годовщины предотвращения госпереворота
Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю годовщины предотвращения госпереворота
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю седьмой годовщины предотвращения попытки государственного переворота в Турции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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