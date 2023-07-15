Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю годовщины предотвращения госпереворота

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю седьмой годовщины предотвращения попытки государственного переворота в Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.