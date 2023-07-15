https://news.day.az/officialchronicle/1581442.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ и государство с первых минут были на стороне братского турецкого государства и народа в этой борьбе
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ и государство с первых минут были на стороне братского турецкого государства и народа в этой борьбе
Азербайджанский народ и государство с первых минут были на стороне братского турецкого государства и народа в этой борьбе.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Турции Реджепу Таййипу Эрдогану по случаю седьмой годовщины предотвращения попытки государственного переворота 15 июля в Турции.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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