Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ и государство с первых минут были на стороне братского турецкого государства и народа в этой борьбе

Азербайджанский народ и государство с первых минут были на стороне братского турецкого государства и народа в этой борьбе.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Турции Реджепу Таййипу Эрдогану по случаю седьмой годовщины предотвращения попытки государственного переворота 15 июля в Турции.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.