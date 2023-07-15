В Брюсселе началась трехсторонняя встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении

15 июля в Брюсселе началась трехсторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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