Азербайджан выделил 7,6 миллиона долларов для оказания гуманитарной помощи Украине

Азербайджан выделил 7,6 миллиона долларов США для оказания гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответсвтующее распоряжение.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.