Аудиовизуальному совету и MEDİA предоставлены новые полномочия

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень услуг, оказываемых субъектам микро, малого и среднего предпринимательства в домах малого и среднего бизнеса", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 26 июня 2018 года № 148.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, Аудиовизуальному совету и Агентству развития медиа (MEDİA) Азербайджанской Республики предоставляются новые полномочия.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.