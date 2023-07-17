https://news.day.az/officialchronicle/1581869.html Аудиовизуальному совету и MEDİA предоставлены новые полномочия - УКАЗ
Аудиовизуальному совету и MEDİA предоставлены новые полномочия - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень услуг, оказываемых субъектам микро, малого и среднего предпринимательства в домах малого и среднего бизнеса", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 26 июня 2018 года № 148.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, Аудиовизуальному совету и Агентству развития медиа (MEDİA) Азербайджанской Республики предоставляются новые полномочия.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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