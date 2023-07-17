https://news.day.az/officialchronicle/1581870.html Продажа легковых автомобилей азербайджанского производства освобождена от НДС
Продажа легковых автомобилей азербайджанского производства освобождена от НДС
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменениям, продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджана, освобождена от НДС с 1 мая 2023 года сроком на 10 лет.
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