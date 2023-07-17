Продажа легковых автомобилей азербайджанского производства освобождена от НДС

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменениям, продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджана, освобождена от НДС с 1 мая 2023 года сроком на 10 лет.