https://news.day.az/officialchronicle/1581879.html Джаваншир Фейзиев награжден орденом "Шохрат"
Джаваншир Фейзиев награжден орденом "Шохрат"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джаваншира Фейзиева орденом "Шохрат".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Джаваншир Эюб оглу Фейзиев награжден орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
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