Джаваншир Фейзиев награжден орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джаваншира Фейзиева орденом "Шохрат".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Джаваншир Эюб оглу Фейзиев награжден орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.