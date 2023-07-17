https://news.day.az/officialchronicle/1581892.html Утверждены изменения в преференциальное торговое соглашение между Азербайджаном и Турцией
Утверждены изменения в преференциальное торговое соглашение между Азербайджаном и Турцией
Утверждены изменения в "Преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".
Соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Утвержден Протокол, подписанный 29 апреля 2023 года в городе Самсун о внесении изменений в "Преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".
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