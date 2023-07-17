Утверждены изменения в преференциальное торговое соглашение между Азербайджаном и Турцией

Утверждены изменения в "Преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".

Соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Утвержден Протокол, подписанный 29 апреля 2023 года в городе Самсун о внесении изменений в "Преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".