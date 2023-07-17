Увеличены обязанности Министерства энергетики Азербайджана - Указ
Увеличены обязанности Министерства энергетики Азербайджанской Республики.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в поправке к Положению о Министерстве энергетики на основании подписанного сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указа.
Согласно поправке, в число обязанностей министерства входит:
- В соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", в целях определения земельных участков (водных объектов) в качестве территории возобновляемых источников энергии вносить обоснованные предложения в Кабинет министров Азербайджанской Республики, принимать соответствующие меры по передаче прав на земельный участок (водный объект), определяемый как территория возобновляемых источников энергии;
- В соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", осуществлять выбор производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии, выдавать сертификат на источник электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.
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