Увеличены обязанности Министерства энергетики Азербайджана

Увеличены обязанности Министерства энергетики Азербайджанской Республики.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в поправке к Положению о Министерстве энергетики на основании подписанного сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указа.

Согласно поправке, в число обязанностей министерства входит:

- В соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", в целях определения земельных участков (водных объектов) в качестве территории возобновляемых источников энергии вносить обоснованные предложения в Кабинет министров Азербайджанской Республики, принимать соответствующие меры по передаче прав на земельный участок (водный объект), определяемый как территория возобновляемых источников энергии;

- В соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", осуществлять выбор производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии, выдавать сертификат на источник электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.