В Азербайджане увеличены штрафы за нарушение правил дорожного движения

В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики.

В действующей редакции Кодекса отмечено, что движение при запрещающем сигнале светофора или регулировщика, нарушение требований дорожных знаков 3.1 "Въезд запрещен" или правил перевозки пассажиров, обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения, движения по перекрестку, въезд транспортных средств общего пользования, а также перевозящих людей грузовых автомобилей на бензозаправочные пункты вместе с пассажирами, поворот влево или в обратную сторону без соблюдения требований линий горизонтальной отметки 1.1, 1.3 и 1.11 и обход препятствия со стороны влечет наложение штрафа в размере 60 манатов.

Согласно изменению, размер штрафа увеличен с 60 до 80 манатов.