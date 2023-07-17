В Азербайджане увеличены штрафы за превышение скорости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики.

Согласно изменениям, за превышение установленной скорости движения на дороге в пределах 41-60 км/ч будет наложен штраф в размере 200 манатов, а 61 км/ч и более - 300 манатов.

Отметим, что согласно действующему варианту кодекса, за превышение установленной скорости движения на дороге в пределах 41-60 км/ч налагается штраф в размере 150 манатов, а 61 км/ч и более - 250 манатов.