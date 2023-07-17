В Азербайджане установлены новые штрафы за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных веществ сильного действия лицом, имеющим право на управление транспортным средством.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках Азербайджанской Республики на основании подписанного Президентом Ильхамом Алиевым указа.

Так, за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения в результате применения наркотических средств, психотропных или иных веществ сильного действия лицом, имеющим право на управление транспортным средством, налагается штраф в размере 600 манатов, либо ограничение на право управления транспортным средством сроком от 6 месяцев до 1 года.

За повторное совершение вышеуказанного проступка лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании налагается штраф в размере 800 манатов с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года, учитывая обстоятельства дела, с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года и административный арест на срок от пяти дней до месяца (с учетом личности).

За причинение легкого телесного повреждения здоровью потерпевшего или причинение материального ущерба потерпевшему в результате указанного проступка налагается штраф в размере 900 манатов - с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года, либо по обстоятельствам дела - с ограничением права управления транспортным средством сроком на 2 года, административный арест на срок от одного до двух месяцев (с учетом личности).

Выявление факта пребывания лица в состоянии наркотического опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или других веществ, оказывающих сильное воздействие осуществляется при помощи технического средства.