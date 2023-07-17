В Азербайджане увеличены штрафы за нарушение правил содержания и охраны автодорог

Штрафы за нарушение правил содержания и охраны автомобильных дорог в Азербайджане увеличены более чем в 5 раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики.

Согласно изменению, за нарушение правил содержания, охраны и благоустройства автомобильных дорог или несоздание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 800 манатов, юридические лица - от 2 000 до 3 000 манатов.

В данный момент размер этих штрафов составляет от 100 до 150 манатов для должностных лиц и от 1 000 до 2 000 манатов - для юридических лиц.