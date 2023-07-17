Президент Ильхам Алиев принял делегацию комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуатом Октаем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Фуат Октай выразил признательность за прием и передал главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать его приветствия Президенту Турции.

Подчеркнув, что связи между нашими странами вызывают глубокое удовлетворение, Фуат Октай сказал, что двусторонние отношения развиваются на основе принципа "Одна нация, два государства". Он отметил важность дальнейшего развития азербайджано-турецких отношений, которые с подписанием Шушинской декларации официально поднялись на уровень союзничества, на основе целей и задач, вытекающих из данного документа. Подчеркнув значение того, что Азербайджан находился рядом с Турцией во время произошедшего в стране землетрясения, председатель комитета ВНСТ поблагодарил за поддержку.

Выразив удовлетворение расширением торгово-экономических связей, Фуат Октай высоко оценил усилия наших стран, направленные на расширение сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Он также еще раз довел до внимания серьезную обеспокоенность Турции установлением в Армении памятника террористам "Немезис".

Фуат Октай коснулся вопросов сотрудничества наших стран в области энергетики, образования, в военной, военно-технической, оборонной и других сферах.

Высоко оценив значение государственного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан после проведенных в Турции выборов, Президент Ильхам Алиев сказал, что в ходе данного визита также были широко обсуждены вопросы развития двусторонних связей.

Коснувшись сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической сфере, глава государства отметил, что участие Президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время пребывания в Баку в открытии нового Центрального командного пункта Военно-воздушных сил является очередным примером развития сотрудничества между нашими странами в военной сфере. Подчеркнув, что с подписанием Шушинской декларации связи между нашими странами развиваются на основе принципа союзничества, Президент Азербайджана отметил важность сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также дальнейшего развития этого взаимодействия на парламентском уровне, расширения деятельности парламентских комитетов по внешним связям в рамках ОТГ.

Глава государства в свою очередь еще раз отметил неприемлемость установления памятника "Немезис" в Армении.

На встрече также был проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области Среднего коридора и энергетики, как позитивные моменты были отмечены расширение торгово-экономических связей между Турцией и Азербайджаном в соответствии с Соглашением о преференциальной торговле и достижение торгового оборота 6 миллиардов долларов.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.