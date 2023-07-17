https://news.day.az/officialchronicle/1581966.html Ахад Абыев освобожден от должности главы ИВ Дашкесанского района - Распоряжение
Ахад Абыев освобожден от должности главы ИВ Дашкесанского района - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ахада Абыева от должности главы Исполнительной власти Дашкесанского района, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Руководствуясь частью II статьи 124 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Освободить Ахада Микаил оглу Абыева от должности главы Исполнительной власти Дашкесанского района", - говорится в распоряжении.
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