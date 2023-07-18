https://news.day.az/officialchronicle/1582138.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани - ФОТО
18 июля состоялась встреча один на один Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани, находящимся в Азербайджане с рабочим визитом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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