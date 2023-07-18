Эльчин Амирбеков освобожден от занимаемой должности

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльчина Амирбекова от должности помощника Первого вице-президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Амирбеков Эльчин Октябрь оглу освобожден от должности помощника Первого вице-президента Азербайджанской Республики.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.