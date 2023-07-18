https://news.day.az/officialchronicle/1582212.html Эльчин Амирбеков освобожден от занимаемой должности
Эльчин Амирбеков освобожден от занимаемой должности
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльчина Амирбекова от должности помощника Первого вице-президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Амирбеков Эльчин Октябрь оглу освобожден от должности помощника Первого вице-президента Азербайджанской Республики.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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