https://news.day.az/officialchronicle/1582213.html Эльчин Амирбеков назначен представителем Президента по особым поручениям - Распоряжение
Эльчин Амирбеков назначен представителем Президента по особым поручениям - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльчина Амирбекова представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Эльчин Октябрь оглы Амирбеков назначен представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям.
Отметим, что согласно другому распоряжению главы государства, Эльчин Амирбеков освобожден от должности помощника Первого вице-президента Азербайджанской Республики.
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