Будет подготовлен порядок использования средств, собранных из наложенных TƏBİB штрафов

Будет разработан порядок использования средств, собранных из штрафов, наложенных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и перечисленных на счет этого ведомства.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона Азербайджанской Республики от 31 мая 2023 года № 896-VIQD о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения".

Кабинет министров Азербайджанской Республики в соответствии с Кодексом об административных проступках должен в трехмесячный срок определить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики порядок использования средств, собранных из наложенных TƏBİB штрафов и перечисленных на счет этого ведомства.